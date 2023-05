Infiltrazioni di acqua in ospedale "Servono interventi immediati"

CENTO

"Infiltrazioni di acqua all’ospedale di Cento, intervenire subito". E’ quanto esorta la consigliera regionale Marta Evangelisti (foto) di Fratelli d’Italia. Il maltempo dei giorni scorsi, infatti, ha provocato danni al reparto di Radiologia al Santissima Annunziata che ha continuato a funzionare grazie al personale. "La Regione svolga una ricognizione – dice - e un programma di manutenzione straordinaria di tutto l’ospedale". Nosocomio importante anche per la sua posizione baricentrica rispetto ai territori del bolognese, modenese e ferrarese. "La Regione intervenga immediatamente per la risoluzione definitiva del problema delle infiltrazioni di acqua all’ospedale di Cento – prosegue - e delle altre eventuali problematiche edili e impiantistiche, anche attraverso una puntuale ricognizione delle stesse con contestuale stesura di un Programma di manutenzione straordinaria dell’intero ospedale". Lo chiede in un’interrogazione che Marta Evangelisti, capogruppo di Fratelli d’Italia ha presentato con urgenza in Regione, dopo aver saputo della segnalazione di infiltrazioni di acqua nel reparto di Radiologia che la stessa Ausl ha detto essere state causate dalle copiose precipitazioni temporalesche dei giorni passati, che hanno costretto a riorganizzare gli spazi. La consigliera FdI ricorda che hanno subito danni il sistema di raffreddamento della risonanza e che "grazie agli operatori della struttura, è stato possibile garantire la normale attività di diagnostica radiologica".

Evangelisti conclude sottolineando come per risolvere il problema in modo strutturale serve l’intervento di una ditta specializzata che indaghi sulle cause. Non ha dimenticato nemmeno l’altra questione che sta tenendo la popolazione con il fiato sospeso cercando di capire quale sarà davvero il futuro del pronto soccorso centese. "Quali saranno le conseguenze del progetto regionale di ’riorganizzazione’ delle emergenze urgenze?" chiede con un’altra interrogazione. A porre un altro interessante interrogativo in Regione è Federico Amico, capogruppo di Emilia-Romagna Coraggiosa, a proposito delle aggressioni al personale sanitario. "Voglio i numeri del fenomeno e sapere se tutte le strutture sanitarie pubbliche dell’Emilia-Romagna abbiano già stipulato specifici protocolli con le forze di polizia".