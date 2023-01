Inflazione, a Ferrara livelli record "Così frenano crescita e consumi"

Sulla nostra Provincia si allunga minaccioso lo spettro dell’inflazione. L’ondata dei rincari, nel territorio ferrarese, si abbatte con maggiore veemenza e con valori più altri rispetto alla media del Paese. A certificarlo è un’analisi elaborata dal centro studi di Confartigianato. Se, infatti, le media dei valori inflazionistici in Italia si aggira poco oltre l’11%, a Ferrara i punti percentuali superano la soglia dei dodici. Per la verità, come la nostra, altre 39 province sono più o meno nelle stesse condizioni. Va peggio a Ravenna, dove l’inflazione supera i 13,5 punti percentuali, a Forlì (13,3%) a Bologna (13,1%) e a Modena (13%). Ma la variabile che incide è il contesto in cui la spirale inflattiva si abbatte. Come è noto il sistema economico e imprenditoriale, ma anche sociale più in generale nel ferrarese, è piuttosto fragile e frastagliato. Il risultato è che gli effetti vengono amplificati. E questo è facilmente riscontrabile analizzando le abitudini e gli approcci dei ferraresi sui beni di consumo. Ma c’è un altro dato interessante che emerge dal report stilato dal centro studi dell’associazione di categoria, e che in qualche modo è antitetico ai valori inflazionistici. Il valore aggiunto della provincia, grazie alla ripresa registrata dopo l’ondata...