Inflazione e caro-vita In un anno, erosi i depositi delle famiglie "Aumentano i prestiti"

di Federico Di Bisceglie La spirale inflattiva si abbatte sui risparmi dei cittadini ferraresi. Più in generale, a livello regionale l’erosione dei depositi bancari assume una portata sempre più significativa mentre aumentano i prestiti. Sono questi i macro dati salienti elaborati dalla Fabi (Federazione autonoma bancari italiani), che ha condotto uno studio provincia per provincia. A Ferrara, nella fattispecie, se tra 2020 e 2021 i depositi bancari avevano registrato un incremento di 7,2 punti percentuali, tra il 2021 e il 2022 c’è stata una flessione di quasi un punto percentuale. Vale a dire che, numericamente, rispetto a un dato iniziale di quasi nove milioni e settecento mila euro depositati sui conti bancari, ora siamo attorno ai nove milioni e mezzo. Tuttavia, almeno su questo versante, la nostra Provincia non è la cenerentola della Regione. Infatti, il territorio che risente maggiormente dell’erosione dei depositi è quello di Modena che, tra il 2021 e il 2022 perde quasi il due percento dei depositi bancari. Anche per Bologna, la variazione percentuale è in negativo: -1,6% tra il 2021 e lo scorso anno. In valore assoluto, i risparmi dei felsinei si attestano poco sopra i 43 milioni e mezzo di euro. In controtendenza è la...