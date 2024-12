Influenza, è in arrivo il picco. Ausl, l’appello a proteggersi: "Ecco dove poter fare il vaccino"

"Vaccinarsi contro l’influenza: sei ancora in tempo". La campagna di vaccinazione antinfluenzale prosegue. I casi stanno aumentando e il picco epidemico è in arrivo, per cui è ancora più importante proteggersi. L’offerta vaccinale, attiva e gratuita, riguarda le persone dai 60 anni in su, con o senza patologie croniche e le persone di ogni età comprese nelle categorie a rischio. Il Ministero ha inserito nella categoria delle persone a cui è raccomandato il vaccino gratuito anche i bambini sani dai 6 mesi ai 6 anni.

Dove si esegue il vaccino? I cittadini possono rivolgersi al proprio medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta.

Per chi è consigliata la vaccinazione? La vaccinazione antinfluenzale viene offerta gratuitamente a persone di età uguale o superiore a 60 anni con particolare riguardo a operatori e residenti di strutture assistenziali, con o senza patologie croniche; donne in gravidanza e in post partum; medici e personale sanitario di assistenza nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali; soggetti di qualunque età ricoverati presso strutture per lungodegenti; persone rientranti nella fascia d’età 6 mesi-59 anni con patologie croniche compresi i conviventi; addetti ai servizi pubblici di primario interesse collettivo; personale di trasporti pubblici, poste e comunicazioni, volontari dei servizi sanitari di emergenza e dipendenti della pubblica amministrazione; personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani; volontari in ambito sociosanitario e donatori di sangue; bambini sani dai 6 mesi ai 6 anni.

Vaccinazione ai più piccoli. La vaccinazione è effettuata dai pediatri di libera scelta che vaccinano in via preferenziale i loro assistiti affetti da patologie croniche. Per i minori sani tra 6 mesi e 6 anni, la vaccinazione è offerta dai Pediatri aderenti o dall’Igiene Pubblica, per la cui prenotazione è attivo il portale https://agende.ausl.fe.it/vaccinazione-antinfluenzale-minori/

Vaccinazione anti-covid. Confermata la possibilità di co-somministrazione del vaccino antinfluenzale con il vaccino anti Covid-19. È possibile prenotare presso i Cup aziendali (non farmacie) e online con Fascicolo Sanitario Elettronico.

Vaccinazione a pagamento. I cittadini sani tra i 18-59 anni possono essere vaccinati a pagamento, secondo il tariffario regionale, presso: farmacie aderenti, medico di medicina generale con prescrizione e acquisto in farmacia, servizio vaccinale Ausl scrivendo a influsip24@ausl.fe.it.