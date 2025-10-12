Influenza e vaccini: si parte: "Gamma di virus in circolazione. Una barriera anche al Covid"

Domani parte la campagna di vaccinazione antinfluenzale, con l’obiettivo di proteggere il maggior numero di cittadini nei confronti del virus influenzale. Confermata anche quest’anno la possibilità di co-somministrazione del vaccino antinfluenzale con altri vaccini previsti dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale, compreso il vaccino anti Covid-19.

Anche per questa stagione è attesa una co-circolazione di virus influenzali e Covid. La campagna delle Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna punta a rafforzare ulteriormente l’offerta e innalzare la copertura per le persone ad alto rischio, di tutte le età, per condizione patologica, fisiologica (gravidanza) o esposizione lavorativa. Si ricordano le istruzioni per l’uso relative alle vaccinazioni contro l’influenza stagionale e il Covid.

L’offerta vaccinale attiva e gratuita del vaccino contro l’influenza stagionale riguarda le persone dai 60 anni in su, con o senza patologie croniche e le persone di ogni età comprese nelle categorie a rischio di seguito elencate. Destinatari della vaccinazione gratuita La vaccinazione antinfluenzale viene offerta gratuitamente alle persone di età uguale o superiore a 60 anni con particolare riguardo a operatori e residenti di strutture assistenziali, con o senza patologie croniche; donne in gravidanza, indipendentemente all’età gestazionale o in post partum; medici e personale sanitario di assistenza nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali; soggetti di qualunque età ricoverati presso strutture per lungodegenti; persone rientranti nella fascia d’età 6 mesi-59anni con patologie croniche che espongono ad elevato rischio di complicanze o di ricoveri correlati all’influenza (compresi i conviventi); addetti ai servizi pubblici di primario interesse collettivo (forze dell’ordine e protezione civile in servizio attivo, compresi i vigili del fuoco, carabinieri, militari e la polizia municipale; personale dei trasporti pubblici, delle poste e delle comunicazioni, volontari dei servizi sanitari di emergenza e dipendenti della pubblica amministrazione che svolgono servizi essenziali); personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani; volontari in ambito sociosanitario e donatori di sangue. Il Ministero ha inserito nella categoria delle persone a cui è raccomandato il vaccino gratuito anche i bambini sani dai 6 mesi ai 6 anni. Viene in particolar modo raccomandato alle Ausl il coinvolgimento delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani, disabili e persone vulnerabili per garantire la vaccinazione agli operatori e agli ospiti.

Dove si esegue il vaccino. I cittadini interessati possono rivolgersi al proprio medico di famiglia o al proprio pediatra di libera scelta. L’Usl consegna le scorte necessarie per gli assistiti fragili al medico di famiglia che contatta i propri pazienti nelle modalità più opportune per favorire la massima adesione e provvede a programmare l’attività vaccinale attraverso accessi regolamentati.

I vaccini per la popolazione pediatrica. La vaccinazione è effettuata dai Pediatri di libera scelta che vaccinano in via preferenziale i loro assistiti affetti da patologie croniche che espongono ad elevato rischio di complicanze o ricoveri. Anche quest’anno il ministero ha inserito nella categoria delle persone a cui è raccomandato il vaccino gratuito, i bambini sani dai 6 mesi ai 6 anni. Per la prenotazione della vaccinazione antinfluenzale per minori sani è attivo un portale dedicato, disponibile al seguente link https://agende.ausl.fe.it/vaccinazione-antinfluenzale-minori/. Attraverso il portale è possibile selezionare la sede sul territorio e la data disponibile per prenotare autonomamente la vaccinazione. Sulla somministrazione è comunque sempre possibile confrontarsi col proprio pediatra di fiducia.