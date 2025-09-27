Informagiovani, servizio in crescita: "Punto di ascolto e orientamento"

Quando venne inaugurato erano probabilmente già chiare le potenzialità del servizio, ma competenza e professionalità degli operatori presenti a Spazio 29 hanno contribuito a rendere l’Informagiovani di Bondeno una realtà consolidata nel panorama locale sin dal 2011. Non soltanto, a dire il vero, visto che l’Informagiovani è collegato ormai da moltissimo tempo al coordinamento provinciale del servizio.

Cosa trovare all’interno dello sportello attivo a Spazio 29 è presto detto: "Offriamo una serie di servizi destinati ai giovani e riguardanti opportunità di lavoro, ma anche rivolti al mondo della scuola e della formazione, eventi culturali e opportunità di socializzazione. Inoltre – spiegano il sindaco Simone Saletti e l’assessore con delega Francesca Aria Poltronieri (foto) – l’Informagiovani agisce anche come punto di ascolto e orientamento, con uno sguardo rivolto allo stesso turismo di giornata per i giovani che intendono venire da noi per il weekend o occasioni e eventi particolari".

Insomma, il servizio cerca di captare le esigenze di una comunità giovanile sempre più legata al mondo dei social e del web, interagendo con loro in molti modi, senza fare mancare anche un confronto diretto. "L’informagiovani di Bondeno si occupa di raccogliere e diffondere informazioni di interesse giovanile in varie aree – conferma Maria Angelillo di Spazio 29 –. Per esempio, lavoro, formazione, tempo libero e opportunità all’estero".

L’Informagiovani di Bondeno è aperto tutti i giorni dalle ore 14 alle 18.