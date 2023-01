Informagiovani si allarga "Aiuti anche per l’Erasmus"

CENTO

Cento continua a rafforzarsi per quanto riguarda l’Erasmus, il progetto dell’Unione Europea che permette a studenti universitari di intraprendere un periodo di studio in una Università di altri Paesi membri dell’UE, o di Paesi extra-europei partner del programma. La novità sta in un nuovo servizio fornito ai giovani centesi permettendo loro di trovare un punto di riferimento. L’Informagiovani del Comune di Cento infatti, si arricchisce di un nuovo servizio. Grazie alla convenzione realizzata con l’Associazione Bangherang, infatti, gli studenti universitari che intendono partecipare al Bando Erasmus per svolgere un’esperienza di studio presso un’altra università europea, possono trovare a Cento assistenza e consulenza per la compilazione della richiesta e gli adempimenti previsti dal bando. Interessanti anche i numeri forniti dal Comune che fanno ben capire l’importanza del servizio ora offerto. Sono infatti 1426 i giovani tra i 14 e i 34 anni che nel 2022 si sono rivolti allo sportello Informagiovani. Tra questi, sono 131 quelli che hanno richiesto un aiuto per scegliere la via più affidabile e meno dispendiosa economicamente, per programmare un’esperienza di mobilità internazionale o avere informazioni sui programmi riservati agli studenti universitari. "Considerate le crescenti richieste raccolte dall’Informagiovani da parte di studenti interessati all’Erasmus universitario, ma spesso spaventati dall’iter richiesto per parteciparvi, - spiega Vito Salatiello, assessore con delega all’Orientamento e apprendimento continuo - abbiamo pensato di potenziare il nostro servizio di orientamento ampliandolo anche in questo senso. Grazie alle competenze del personale fornito da Bangherang, con cui collaboriamo proficuamente da tempo, siamo ora in grado di assistere i ragazzi e le ragazze anche in questa procedura, andando ben oltre un’informazione di primo livello". Gli interessati che desiderano ricevere consulenza in tal senso, possono prenotare un appuntamento tramite l’apposito form presente sulla Rete Civica, scegliendo "Estero" come motivo della richiesta. Continua così un percorso già avviato che nel 2022 ha visto, ad esempio, l’Informagiovani essere in primo piano, nel progetto finanziato da Erasmus Plus".

Laura Guerra