Informagiovani, un’occasione per trovare lavoro

Giovedì, dalle 10 alle 12.30, presso il Centro Informagiovani del Comune di Comacchio che si trova in via Teano a Porto Garibaldi, si volge l’appuntamento con l’iniziativa intitolata ‘Recruiting day, recruiting Year’. Nel corso dell’iniziativa vengono ospitate alcune agenzie per il lavoro che operano nella provincia di Ferrara. Questa settimana sarà presente l’agenzia Synergie che è pronta a selezionare per la zona del Basso Ferrarese numerosi profili lavorativi. Tra questi, figurano autisti che sono in possesso della patente C e CQC; operatori e operatrici ecologici. Ancora, operatori socio sanitari e infermierie; magazzinierie con patentino per l’uso del muletto; periti elettromeccanici e meccatronici; operaie metalmeccanici; operaie agricoli che sono addetti alle serre. Per partecipare ai colloqui di lavoro dell’agenzia, è necessario mandare una e-mail con il seguente oggetto ‘Iscrizione recruiting 2311 + nome e cognome’ all’indirizzo: informagiovani@comune.comacchio.fe.it. Gli interessati sono comunque invitati a presentarsi ai colloqui di lavoro anche con il proprio curriculum vitae.

v. f.