"Informazione pluralista grazie alla carta stampata"

Di cosa si occupa la vostra società?

"Laboratori Ingegneria Ferrara srl, più frequentemente riconosciuta con l’acronimo Life srl, è un laboratorio prove sui materiali da costruzione – risponde l’ingegner Sergio Tralli, di Laboratori Ingegneria Ferrara srl –. Siamo una società di consulenza specialistica nel mondo dell’ingegneria civile, ed in particolare svolgiamo prove sperimentali, sia in sito che in laboratorio, volte alla verifica della qualità e dello stato di conservazione dei materiali da costruzione. La maggior parte delle nostre prestazioni sono richieste all’interno dei procedimenti costruttivi per nuove costruzioni, ristrutturazioni, miglioramenti sismici o consolidamenti di fabbricati sia civili che industriali. Operiamo anche sui beni architettonici monumentali, aventi rilevanza storico architettonica. Il laboratorio è dotato di estensione delle autorizzazioni ministeriali per le prove sui prodotti da costruzione innovativi, quali, ad esempio i materiali fibrorinforzati nelle loro varie composizioni. La società opera inoltre nel settore del monitoraggio strumentale tecnologico sia su strutture affette da cedimenti e distorsioni che sul territorio.

Quando è nata la vostra società?

"Life srl è stata fondata nel 2013 e consta attualmente di un gruppo di lavoro di dieci sperimentatori aventi formazione e laurea specialistica nelle materie correlate dell’ingegneria civile e dei materiali, della geologia e delle scienze forestali. Il personale si è formato all’interno della società ed in alcuni casi ha iniziato il proprio percorso formativo sviluppando nel laboratorio la propria tesi di laurea di natura sperimentale"

Quale è la vostra area geografica di riferimento?

"Le prestazioni specialistiche svolte da Life srl hanno una diffusione trasmessa prevalentemente per via fiduciale tra i professionisti e le imprese del settore. Ci muoviamo nell’ambito nazionale, pronti a seguire i nostri clienti nelle loro iniziative estere"

Cosa vi ha spinto a partecipare all’iniziativa cronisti in classe 2025?

"La recente indagine Piacc dell’Ocse sulle competenze degli adulti ha presentato risultati molto poco lusinghieri per la nostra nazione, rilevando che oltre un terzo della popolazione rientra nella definizione di analfabeta funzionale. Riteniamo che ogni iniziativa dedicata alle nuove generazioni e volta al perfezionamento delle loro capacità di lettura, scrittura ed analisi critica delle problematiche sia da appoggiare senza esitazione. Ci accomuna una profonda passione per la carta stampata che riteniamo tuttora il migliore dei metodi per avere un’informazione pluralista, ottenuta dedicando la necessaria concentrazione ed il giusto tempo alla lettura dei quotidiani. Ci è sembrato un ottimo proposito contribuire al progetto “cronisti in classe” per aiutare i nostri giovani a comprendere l’importanza e la complessità del lavoro del giornalista. E’ per loro un’ottima occasione per sperimentare in prima persona la difficoltà di fare un’informazione seria, approfondita, verificata ed equidistante nei giudizi, attributi spesso assenti nelle altre forme di informazione digitale cui sono quotidianamente sottoposti.