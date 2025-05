Informazioni culturali, c’è il servizio telefonico. L’iniziativa del gruppo ’Mattia e i suoi amici’

L’Associazione Mattia e i Suoi Amici presenta un servizio telefonico pensato per essere un punto di riferimento. "E’ già attivo e chiamando il numero 3713438035 sarà possibile non solo ricevere informazioni dettagliate sulle iniziative, gli eventi e i progetti promossi dall’Associazione Mattia e i Suoi Amici – spiega Marco Cevolani - ma anche accedere a un ampio ventaglio di informazioni culturali generali riguardanti il territorio. Chiamando, si potrà avere informazioni relative a eventi culturali, mostre, concerti, spettacoli teatrali, festival e rassegne in programma, luoghi di interesse come musei, siti archeologici, monumenti, parchi e giardini, informazioni pratiche relative a orari di apertura, costi dei biglietti, modalità di accesso ma anche contatti di enti turistici, biblioteche, archivi e altre istituzioni culturali". Tutto questo a servizio del cittadino ma anche di turisti e di chi arriva dai comuni limitrofi. "L’idea ci è venuta - spiega - da una telefonata ricevuta qualche settimana addietro di richiesta informazioni sugli orari delle biblioteche del nostro comune, di una sala studio e dove trovare un servizio di fotocopie. Quando gestivamo la biblioteca di Renazzo, capitava spesso che le persone si chiedessero ai nostri volontari informazioni su uffici comunali".