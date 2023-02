Infortuni sul lavoro: Ferrara maglia nera "Bollettino di guerra, non si può morire così"

di Mario Bovenzi Come una guerra che in un anno ha fatto registrare 88 morti in regione, lavoratori che hanno perso la vita nei luoghi dove andavano a guadagnarsi il pane. La sicurezza, nonostante impegni e promesse, è ancora una chimera. Basta scorrere numeri e tabelle, nel confronto tra il 2022 e l’anno precedente il filo conduttore è un drammatico segno più. L’anno scorso, secondo lo studio di Cgil condotto a livello regionale, sono stati 81.170 gli infortuni sul lavoro denunciati (+9,6%). In crescita anche le malattie professionali (+2,2%). Se dallo scenario dell’Emilia-Romagna si gira pagina, il quadro nella nostra provincia non cambia. Anzi. Sono 5.112 gli infortuni nel 2022, con un salto rispetto al 2021 del 21,3%. Un dato ben più alto della percentuale regionale e di tutte le province dell’Emilia Romagna. Calano invece a Ferrara le malattie professionali denunciate (-17,7). Anche il numero delle vittime è sceso, nello stesso periodo, da dieci a cinque. I settori dove si muore di più sono trasporto e magazzinaggio (logistica), agricoltura e costruzioni. Un dossier amaro, con il quale si conclude il primo anno di attività dell’Osservatorio permanente sugli infortuni e sulle malattie professionali in Emilia Romagna, costituito da Cgil Emilia Romagna...