Infortunio al termovalorizzatore. Schizza vapore acqueo, un ferito

FERRARA

Allarme nella tarda mattinata di ieri all’inceneritore di via Cesare Diana, gestito da Hera. Un operaio di una ditta esterna è rimasto lievemente ferito, dalla polvere sollevata da un getto di vapore acqueo fuoriuscito dalla caldaia dell’impianto. L’infortunio è accaduto poco dopo le 11. L’uomo, dipendente di una ditta esterna che in quel momento si trovava nei pressi della caldaia, perché impegnato in alcune operazioni di manutenzione. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e davanti allo stabilimento in poco tempo sono arrivati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, per valutare l’entità della fuori uscita di vapore acqueo.

Nel frattempo la linea di lavorazione è stata messa in sicurezza, tanto che non c’è stata alcuna ripercussione a livello ambientale. Sul posto sono giunti poco dopo anche i carabinieri di Ferrara, ma se ne sono andati via poco dopo, considerando che la dinamica era piuttosto chiara. L’uomo, che è stato medicato sul posto, sostanzialmente per la polvere finita negli occhi e in bocca, è poi stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna, per precauzione, e per approfondimenti. Pronto soccorso da cui è stato dimesso poco dopo, con nessun giorno di prognosi. Fortunatamente. Si è trattato quindi di tanta paura, per un problema di fuoriuscita di vapore acqueo. L’attività del termovalorizzatore è poi ripartita senza alcun problema.

re.fe.