Infortunio fatale in Super. Operaio morì schiacciato: "Il mezzo non doveva essere lì"

É entrato nel vivo il processo a carico di tre persone per la morte di Augustine Agbovo, gambiano di 43 anni, che il 23 settembre del 2020 è stato travolto e ucciso in un cantiere stradale allestito lungo il raccordo autostradale, nel tratto tra Cona e Ferrara sud. Un tragico infortunio mortale sul lavoro che ieri è stato ricostruito in aula davanti al giudice Carlotta Franceschetti. Per il quale sono imputati Alessandro e Donato Papa (difesa Alessandro De Matteis), titolari dell’azienda che aveva l’appalto diretto da Anas per il rifacimento della segnaletica stradale, e Gabriele Pezzi (difesa Ermanno Cicognini) direttore tecnico dell’azienda che stava operando su strada quel giorno. Una squadra di cinque persone, con tre mezzi impegnati per sicurezza e rifacimento della segnaletica orizzontale.

In aula. Hanno risposto alle domande di accusa (pubblico ministero Andrea Maggioni) e difesa due operai della Cims srl, azienda di Castel Guelfo, che quel giorno erano nella stessa squadra della vittima, i quali hanno sostanzialmente riferito che una settimana, dieci giorni prima dell’inizio del cantiere erano stati informati da Pezzi dell’organizzazione del cantiere, e che tutti gli accorgimenti per la sicurezza erano stati presi. Compreso, a loro dire, il cartello di inizio cantiere posto prima del mezzo guidato dalla vittima che era il primo della colonna, con funzione di indicazione di cantiere in corso e di restringimento della carreggiata, seguito da un secondo mezzo a protezione del terzo, l’ultimo, utilizzato per disegnare le strisce bianche. Dopo di loro il racconto di una agente della polizia locale intervenuta sul luogo dell’incidente, la quale ha riferito che dalla relazione dei colleghi, non risulta essere stato presente un cartello di indicazione di prossimo cantiere. Non solo. Non sarebbe neanche stata trovata la bandierina arancione con cui la vittima avrebbe dovuto segnalare il cantiere mobile. Infine la deposizione del coordinatore del servizio Uopsal di Ferrara, Amelio Faccini, che dopo una breve indicazione normativa di come avrebbe dovuto essere organizzato quel tipo di cantiere sul quella tipologia di strada extraurbana a scorrimento veloce, ha sottolineato che il primo mezzo, quello accanto al quale è morta la vittima, avrebbe dovuto "trovarsi in un’area di sosta, se presente, o altrimenti in banchina, e non a occupare l’intera corsia di marcia". Come invece è accaduto quel 23 settembre. Faccini ha anche evidenziato alcuni punti poco chiari di documenti forniti dall’azienda, come ad esempio il verbale di due incontri di Pezzi con gli operai, "che non è su carta intestata e non porta alcuna firma". Si tornerà in aula il 2 luglio, con la testimonianza di alcuni consulenti. Per questo stesso incidente ha già patteggiato la pena il conducente della Fiat Panda che ha tamponato il mezzo della vittima.