Infortunio sul lavoro, è grave

Infortunio sul lavoro ieri pomeriggio al "Sementificio della Cooperativa Agricola Giulio Bellini", a Filo. Intorno alle 14,30 una donna, una 41enne di origini rumene che manovrava un carrello elevatore per stoccare in magazzino dei sacchi di seme, è stata travolta da una colonna di prodotto già accatastato. L’alta pila, crollata a terra, l’avrebbe per fortuna solo colpita ad un fianco. Ancora non è ben chiara la causa e l’esatta dinamica del sinistro, su cui indagano i Carabinieri di Alfonsine, giunti sul posto per i rilievi del caso insieme anche agli ispettori della medicina del lavoro. Di certo c’è che sul momento si è temuto subito il peggio. Considerate le apparenti condizioni di gravità è stato immediatamente lanciato l’Sos, raccolto dal 118. I sanitari, giunti sul posto a bordo di un’ambulanza, hanno prestato i primi soccorsi alla ferita e hanno poi ritenuto opportuno allertare l’elimedica, che alzatasi in volo da Bologna ha poi trasportato la paziente all’ospedale di Cesena, dove è stata presa in cura. Non sarebbe in pericolo di vita, sul posto è intervenuta anche una squadra dei Vigili del Fuoco.

Nando Magnani