Infrastrutture d’acqua e fondi Pnrr. Dal Po al Delta, la sfida del clima

L’acqua dolce come risorsa essenziale per lo sviluppo del territorio, la difesa ambientale e la biodiversità. Questo sarà il tema al centro del convegno ‘L’acqua che scorre’, in programma domani dalle 10 alle 13.30 alla Manifattura dei Marinati di Comacchio. L’evento è organizzato dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara in collaborazione con Anbi, Parco del Delta del Po Emilia-Romagna, Autorità di Bacino del Fiume Po e Comune di Comacchio. Sarà ricchissimo il programma del convegno, grazie alla partecipazione di rappresentanti istituzionali e tecnici che faranno il punto sulla gestione e valorizzazione delle acque e sulle infrastrutture necessarie al territorio per garantire la conservazione e la disponibilità di risorsa idrica di qualità per l’irrigazione e le attività produttive. Ad aprire la mattinata saranno i saluti istituzionali del sindaco di Comacchio Pierluigi Negri, della presidente del Parco del Delta del Po Aida Morelli, del presidente del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara Stefano Calderoni, del vicepresidente di Cia-Agricoltori Italiani - Ferrara Massimo Piva, del presidente Coldiretti - Ferrara Federico Fugaroli, del presidente di Confagricoltura - Ferrara Francesco Manca e del prefetto di Ferrara Massimo Marchesiello. A chiudere la prima parte istituzionale saranno gli interventi del senatore Alberto Balboni (delegato dal ministro dell’Agricoltura e Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida) e di Irene Priolo, assessore regionale all’Ambiente, Difesa del suolo e della Costa e Protezione civile. Il convegno entrerà poi nel vivo con una serie di relazioni dedicate all’importanza del fiume e Po e del suo Delta per la crescita del territorio, con un focus sull’alto valore del Parco sia dal punto di vista ambientale che turistico. Si alterneranno gli interventi di Alessandro Bratti, segretario generale Autorità Distrettuale Fiume Po, che analizzerà ‘L’acqua che arriva’; Giuseppe Castaldelli, docente di Ecologia e Biologia dell’Università di Ferrara con un intervento su ‘L’acqua che scorre’; Micol Mastrocicco, docente di Idrogeologia ambientale dell’Università della Campania che parlerà de ‘L’acqua per l’ambiente’ e Giancarlo Gusmaroli, esperto di governance locale e contratti di fiume con un approfondimento su ‘L’acqua come risorsa e sviluppo’. Nella seconda parte, invece, si parlerà di opere infrastrutturali per la gestione delle acque, con le soluzioni introdotte grazie ai fondi del Pnrr e di quelle ancora necessarie nel futuro. Aprirà i lavori Mauro Monti, direttore generale del Consorzio Pianura di Ferrara, che farà il punto sugli interventi del Consorzio in fase di realizzazione e in partenza, realizzati grazie ai fondi del Pnrr.

A seguire, Attilio Toscano del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti proporrà un intervento su ‘Pnrr per le infrastrutture d’acqua’; Massimo Gargano, direttore nazionale Anbi, offrirà un focus su ‘Pnrr oggi e per il futuro: le soluzioni dei Consorzi e di Anbi’; e Francesca Coniglio, dirigente Disr (Direzione generale dello sviluppo rurale), Infrastrutture irrigue e gestione dell’acqua a fini irrigui del ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare che parlerà di ‘Pnrr per l’agricoltura e il futuro’. Chiuderà il convegno Francesco Vicenzi, presidente nazionale di Anbi. A moderare l’incontro sarà Cristiano Bendin, caposervizio de Il Resto del Carlino - Ferrara.

Valerio Franzoni