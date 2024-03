Infrastrutture e calo demografico: "Sviluppo, ancora troppi ostacoli"

"Zona Franca Urbana, Zona Logistica Semplificata e infrastrutture, rimedi eccezionali per curare un’area ormai entrata in depressione. A ostacolare lo sviluppo economico di Ferrara ci sono mali la cui guarigione richiede un’agenda politica condivisa: calo demografico di 3.400 unità nel 2023, indice di natalità in calo dell’1,8%, dati sulla mortalità tra i più alti in Italia, indice di vecchiaia pari al 282,3% e un calo di imprese dell’11% tra il 2008 e il 2023". Così Cora Talmelli, referente Sviluppo economico del Pd comunale, interviene nel dibattito che si è innescato sulla proposta di Confartigianato – poi rilanciata da Cna e Confcooperative – sull’istituzione di una zona franca urbana per il territorio. Che a questo punto incassa l’appoggio bipartisan. Sì, perché la dem dichiara l’avallo del partito alla proposta, dopo che anche il sindaco Alan Fabbri e Forza Italia (oltre ai civici) hanno dato il loro assenso. "Confartigianato, poi appoggiata anche da Cna e Confcooperative – ricorda – ha avanzato la proposta di istituire a Ferrara la Zona Franca Urbana, con agevolazioni fiscali (tra le quali Irap e Imu) e contributive per microimprese. Il grido d’aiuto delle associazioni ci ricorda come sia indispensabile la messa a terra anche di un altro progetto e cioè la Zona Logistica Semplificata, come volano di sviluppo economico per l’intero territorio. Oggi la destra apre ad un tavolo di confronto sull’ipotesi della Zfu ma la notizia suona come un palliativo nemmeno credibile, dal momento che dopo due anni dal decreto regionale, ad oggi la Zls è ancora un miraggio, palesando la totale inconsistenza politica di Fabbri al cospetto del governo centrale".

"Zfu e Zls – aggiunge Talmelli – sono misure che, se ben progettate, potrebbero compenetrarsi nelle diverse funzioni di salvaguardia e sviluppo economico occupazionale. Funzioni, comunque, da massimizzare attraverso progetti infrastrutturali arenati da troppo tempo". Tuttavia, osserva l’esponente Pd, "perché non insistere su una misura che è solo da mettere in pratica, la Zls?". Recentemente, il sottosegretario Ferrante "ha dichiarato un’attenzione particolare nei confronti della nostra Provincia, promettendo un cambio di passo. Ebbene, non possiamo che cogliere favorevolmente queste parole, aggiungendo tuttavia che tali progetti richiedono una politica che batta all’unisono su tutti i livelli, oltre gli steccati ideologici, in una responsabilità programmatica che il Pd intende assumere, nella speranza che anche la destra faccia la sua parte, senza sottrarsi al ruolo che le compete".