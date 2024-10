Infrastrutture in cantiere. Aeroporto ‘San Luca’, ancora un passo avanti

Via libera al maxi intervento per modernizzare l’infrastruttura aeroportuale cittadina. La giunta comunale, su proposta dell’assessorato alle opere pubbliche e infrastrutture, ha infatti approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica (Pfte) dell’aeroporto ‘San Luca’ in merito alle opere di adeguamento individuate nell’apposita convenzione tra il Comune e l’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac), che ha inserito questo intervento all’interno del suo piano triennale volto a garantire la sicurezza e l’efficienza delle infrastrutture aeree nazionali. L’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica della parte co-finanziata con Enac (si tratta di 4 milioni di euro, finanziamenti a cui si uniscono fondi comunali per 212.942,76 euro) arriva poco dopo che la giunta ha già deliberato, lo scorso settembre, la parte di interventi finanziati con i fonprevisti grazie al Pnrr (altri 4 milioni di euro). Il progetto di adeguamento nella parte finanziata da Enac e Comune prevede importanti lavori di manutenzione straordinaria delle infrastrutture di volo, tra queste figurano la completa recinzione aeroportuale, in questo momento pressoché inesistente, implementata da una potenziale sorveglianza con telecamere a circuito chiuso. La pista di volo in asfalto sarà completamente demolita e rifatta, adeguandola, e verrà sistemata la pista in erba, con la realizzazione di un sistema di drenaggio interrato e superficiale per migliorare la gestione delle acque meteoriche e prevenire il deterioramento delle infrastrutture.

Altri interventi riguarderanno i piazzali di sosta e i raccordi, oltre al rifacimento della viabilità interna per permettere il movimento sicuro dei veicoli aeroportuali. Con i fondi che verranno stanziati grazie al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) verranno invece rifatti gli hangar e le pavimentazioni, verranno installati un ascensore per disabili e rampe d’accesso, verrà creata un’area di sosta per i camper destinata ai soci, con infrastrutture per l’accoglienza. Risalgono infatti al 1985 gli ultimi interventi effettuati all’aeroporto situato a sud della città. L’infrastruttura esiste da oltre cent’anni e la sua storia prende avvio dall’epoca dei dirigibili militari nei primi anni del Novecento. Successivamente diviene sede per l’aviazione turistica e sportiva. Nel 1944 l’aeroporto viene bombardato, con immancabili conseguenze sulla tenuta della pista. Fabrizio Magnani, dirigente del Servizio qualità edilizia e pianificazione territoriale, è stato confermato come responsabile unico del procedimento (rup) del progetto.