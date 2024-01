Ingegneria ecosistemica tra i migliori progetti green

Il progetto Life Transfer, coordinato da Unife e che vede la partecipazione di altri 9 partner nazionali ed europei, è stato recentemente incluso dall’European climate, infrastructure and environment executive agency (Cinea) tra i 10 migliori progetti Life che si sono messi in maggior evidenza nel 2023. Il progetto, iniziato nel 2020 e che si concluderà nel 2025, prevede interventi di ingegneria ecosistemica in 9 siti “Natura 2000” di Italia, Spagna e Grecia, con la reintroduzione delle specie acquatiche di fanerogame marine, piante superiori (quindi dotate di apparato radicale, fusto e foglie) che supportano molteplici comunità biologiche, aumentano la stabilità dei fondali, producono ossigeno e sequestrano importanti quantità di anidride carbonica in modo permanente. Per queste funzioni, le fanerogame marine hanno un ruolo importantissimo nel fornire servizi ecosistemici all’uomo.

I siti di intervento italiani sono tutti nel Delta del Po: all’interno del territorio ferrarese ricadono Valle Fattibello e la Sacca di Goro. Le piante acquatiche vengono reintrodotte tramite il trapianto di piccole zolle e rizomi prelevati da siti donatori distanti anche decine e decine di chilometri, al fine, una volta giunte a dimora, di promuovere la naturale capacità di propagazione delle piante stesse attraverso la produzione e la dispersione dei semi.

"Questo riconoscimento – afferma il coordinatore scientifico del progetto, Michele Mistri – ci fa molto piacere in quanto vede premiata un’idea progettuale green e la mole di lavoro che, con la collaborazione di numerosi pescatori del Delta, stiamo svolgendo. Una volta reintrodotte, le praterie di fanerogame marine rappresentano un vivaio per i pesci, un alimento per gli uccelli, ma soprattutto contribuiscono alla lotta al cambiamento climatico, sequestrando grandi quantità di anidride carbonica".