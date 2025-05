Ingredienti e ricette, la cucina ebraica diventa un labirinto

È ancora più ricco, questa primavera, il Giardino delle Domande del Meis, inaugurato ieri alla presenza dell’assessore alla Pubblica Istruzione Chiara Scaramagli e degli studenti delle classi quinte A e C della primaria dell’Istituto Don Lorenzo Milani.

I bambini sono stati accolti dal direttore, Amedeo Spagnoletto, che ha introdotto il progetto, iniziato nel 2017 con la nascita del giardino e rinnovato quest’anno con l’aggiunta di nuove piante e strutture. I gelsomini si intrecciano per dare forma a un labirinto dedicato alla cultura culinaria ebraica e alla kasherut, ovvero le regole di natura religiosa che normano il rapporto fra il fedele e il cibo. Il labirinto di trentadue metri quadrati, modulare e a basso impatto ecologico, è arricchito dalle piante aromatiche tipicamente utilizzate per la preghiera havdalah, recitata in chiusura dello Shabbat.

"Il giardino è pensato per adulti e bambini – spiega Spagnoletto – e vuole essere un luogo che racconti un importante aspetto della cultura ebraica, quello culinario, attraverso un approccio interattivo che possa suscitare curiosità e riflessioni sul rapporto fra ebraismo, alimentazione e natura".

Il labirinto si dirama in quattro percorsi, ognuno dedicato ad alcuni ingredienti utilizzati nelle ricette della cucina ebraica: uova, latte, carne e pesce. I percorsi sono scanditi da diverse tappe, in ognuna delle quali viene posta una domanda relativa alla kasherut. La risposta, giusta o sbagliata, porta il visitatore in un angolo diverso del labirinto. Chi sbaglia può leggere la spiegazione e tornare al punto di svolta, riprendendo la strada delle risposte giuste. "L’aspetto didattico del progetto risiede anche qui: il giardino è uno spazio dove poter sbagliare senza essere giudicati e dove imparare diventa un gioco", ha spiegato la curatrice del progetto, Sharon Reichel.

All’evento di inaugurazione era presente anche Manfredi Patitucci, garden designer che ha curato l’installazione del giardino. Fra gli interventi per il rinnovo fatti quest’anno c’è la sostituzione della struttura in legno, rovinata dagli anni, con una in ferro, sulla quale nei prossimi mesi cresceranno fitte le piante rampicanti. Ha inoltre portato i saluti istituzionali l’assessore Scaramagli, che si è rivolta ai giovani studenti per ricordare l’importanza di coltivare la curiosità e la voglia di conoscere nuove culture.