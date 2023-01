"Ingressi degli immigrati finalizzati al loro impiego"

"Inserire una tracciatura degli ingressi degli stranieri per evitare il lavoro nero di badanti, colf e baby sitter. Mi spiego: serve una riforma dell’immigrazione dove venga stabilita una quota d’ingresso, che mette in contatto il datore - famiglia con lo straniero. In questo modo chi entra sa già dove andare a lavorare e c’è, come detto, una tracciatura. La famiglia che richiede il servizio diventa, in questo caso, ’sponsor’". È soltanto uno dei punti proposti dal sindacato e illustrati dal segretario confederale Cgil Riccardo Grazzi. "Perlopiù i lavoratori domestici vengono dall’Est e sono donne – continua Grazzi –. Governare i flussi di immigrazione diventa quindi cruciale". Questa non è l’unica proposta della Cgil: "Inserire la deducibilità del reddito e dei costi, sarebbe un altro modo per evitare il lavoro sommerso. Inoltre una regolarizzazione assicurerebbe un gettito fiscale imponente per lo Stato". Non solo. "Un altro aiuto per la lotta al lavoro nero, sarebbe inserire la malattia a carico dell’Inps e non del datore di lavoro. Andrebbe anche riconosciuta la maternità e la genitorialità dei lavoratori. Infine, la situazione migliorerebbe inserendo l’assegno universale di non autosufficienza (detraibile dai contributi) che oltre a ristorare creerebbe posti di lavoro".