"Ingresso Estensi, Anas fermi subito i lavori"

Accesso a Estensi chiuso, non si ferma la protesta dei commercianti e dei cittadini. Cora Bonazza, cittadina e imprenditrice, punta il dito contro i lavori di Anas, lavori che hanno chiuso l’ingresso ai veicoli che provengono da Ferrara, Bologna e dal Veneto. In quell’incrocio si potrà svoltare verso Estensi solo se si arriva da Ravenna, uscita obbligatoria verso Ferrara.

"Il Comune – spiega Bonazza, che da 20 anni si occupa di gestione patrimoniale, risanamento aziendale e tutela delle famiglie – nelle fasi di confronto con Anas, ha espresso parere contrario alla soluzione progettuale proposta, ritenendola penalizzante per la mobilità e per le attività economiche del Lido. Questa dichiarazione configura, a tutti gli effetti, un dissenso motivato. In caso di dissenso espresso da un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, della salute o della pubblica incolumità, la questione è rimessa alla presidenza del Consiglio dei Ministri, che decide in via definitiva". L’imprenditrice ha chiesto l’accesso agli atti di Anas e si è rivolto via pec anche alla prefettura perché intervenga sulla questione. "E’ necessario accertare se Anas, nel suo ruolo di amministrazione procedente, abbia adempiuto all’obbligo di trasmettere formalmente il dissenso motivato del Comune di Comacchio al dipartimento per il Coordinamento Amministrativo (Dica) della presidenza del Consiglio dei Ministri, per la decisione finale prevista dalla normativa vigente. Vorrei sapere, se ci sono, le motivazioni formali e giuridiche per le quali Anas abbia ritenuto di poter proseguire autonomamente l’intervento, nonostante il dissenso espresso da un ente territoriale direttamente coinvolto, titolare di competenze urbanistiche e di tutela degli interessi economici e ambientali locali".

La consulente patrimoniale chiede una copia integrale del verbale della Conferenza dei Servizi o del confronto tecnico in cui è stato espresso il parere contrario del Comune di Comacchio. "Considerata la natura dell’opera e la localizzazione in area di rilevante interesse ambientale (Rete Natura 2000 – Delta del Po), la mancata trasmissione del dissenso all’organo superiore configurerebbe una violazione dei principi di leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni". Da qui la stoccata. "Fino al chiarimento della regolarità dell’iter amministrativo – il suo appello – si invita Anas a disporre la sospensione cautelativa dei lavori per la modifica della viabilità di accesso al Lido degli Estensi per evitare ulteriori pregiudizi per la mobilità, la sicurezza stradale e le attività economiche della zona".