Ingresso Nord Ovest, il progetto. Interventi iniziati da via Marconi

Sono partiti martedì da via Marconi i lavori di riqualificazione dell’ingresso Nord-Ovest di Ferrara. Il nuovo percorso per i ciclisti è parte del più ampio progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana dell’accesso nord-ovest della città, che conta su un investimento Pnrr di quattro milioni e 850 mila euro. Il percorso comprende non solo il tracciato considerato in questo progetto – che va dal cavalcavia Michelini all’ingresso della Coop –, ma riguarda più ampiamente tutte le aree da via Padova alla rotonda su via del Lavoro, di fronte al nuovo terminal degli autobus. Questo permetterà, con ulteriori finanziamenti già assegnati di riqualificare tutta l’area nord-ovest. L’ingresso Nord-Ovest sarà sempre meno periferico e più integrato al centro, con una viabilità più decorosa e funzionale. Ci sarà maggiore attenzione all’ambiente e alla sostenibilità: l’opera consentirà di ridurre la pressione del traffico, agevolare gli spostamenti e creare nuovi collegamenti, offrendo sicurezza e nuovi percorsi a ciclisti e pedoni.

Gli interventi prevedono, in sintesi, il miglioramento della viabilità con la realizzazione di una strada a due corsie con pista ciclabile (oltre a marciapiedi) e cortina alberata su via Marconi, oltre alla rotonda che intersecherà via Modena e via Marconi, eliminando l’attuale semaforo all’intersezione. Un’altra rotonda sarà realizzata in ingresso anche per consentire l’inversione di marcia e tornare su via Modena. "È un intervento di grande importanza viaria per Ferrara, perché permetterà di realizzare un collegamento ciclabile efficace e completo in grado di connettere chi arriva in bicicletta dal nord della città direttamente al centro, alla stazione e al nuovo terminal degli autobus" ha dichiarato il sindaco Alan Fabbri.