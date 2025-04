Inizia oggi il ’Maggio dei libri’. Gran finale il 31 con Garofano

Il "Maggio dei Libri", promosso dalla biblioteca comunale di Codigoro in collaborazione con l’Associazione Volano Borgo Antico di Volano, si apre stamane alle 10.30 nella sala conferenze della Torre della Finanza, col sindaco Alice Zanardi. Seguirà l’apertura della mostra collettiva "Pittori per caso", accompagnata dal Libero Scambio di libri, iniziativa di successo nelle due precedenti edizioni, grazie alla quale ci si potrà scambiare libri in un’ottica di diffusione e condivisione della cultura.

Alle 18 aprirà l’autore Valerio Varesi, uno dei più noti scrittori italiani di gialli e noir in un dialogo con Michela Galzigna, il suo ultimo romanzo "Vuoti di memoria". Dal 3 al 31 maggio, la rassegna proseguirà con numerosi appuntamenti tra la Torre della Finanza e la biblioteca comunale, che vedranno alternarsi scrittori di grande prestigio.

Tra gli ospiti: Sonia Aggio, scrittrice e bibliotecaria, laureata in Storia, autrice di "Magnificat", un romanzo incentrato sull’alluvione del Polesine del 1951 e sul legame profondo tra Nilde e Norma, cugine sopravvissute ai bombardamenti della seconda guerra mondiale e che, da orfane, hanno ripreso le redini della loro vita. A seguire il giornalista e scrittore Giovanni Taranto presenterà "Mala fede", un thriller che affronta tematiche di corruzione e inganno.

Gran finale della terza edizione con il generale Luciano Garofano, il 31 maggio alla Torre della Finanza. Già comandante del Ris di Parma, dalle 18 presenterà il suo volume "Alda Albini – anatomia di un mistero".