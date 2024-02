Iniziano i lavori per l’apertura della Sp 20. In settimana la viabilità tornerà alla normalità

In settimana ci sarà la totale riapertura della Sp 20, a Copparo. Sono in corso gli ultimi accorgimenti su via Torre prima di togliere le barriere e il semaforo. Da oggi inizieranno le operazioni finalizzate alla totale riapertura della SP 20 via Torre, attualmente fruibile a senso unico alternato, a seguito dei lavori di Metropoli di Paesaggio per la realizzazione di una nuova pista ciclabile e di un approdo per imbarcazioni. Verranno posizionate la segnaletica e i dissuasori prescritti dalla Provincia, in attesa del completamento del percorso ciclopedonale con guard rail aggiuntivi. Di seguito, verosimilmente da martedì sarà smontata la barriera che attualmente restringe a una carreggiata il traffico. Una buona notizia per i pendolari che attraversano l’arteria, costretti a rallentamenti e a lunghe code.