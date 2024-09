"Iniziano le scuole e spariscono già le prime bici"

Caro Carlino,

lunedi 16 settembre primo giorno di università a Bologna per mia figlia (e per tanti altri studenti) ma subito la bella sorpresa di aver già una bici in meno in famiglia causa furto subito nei pressi della stazione di Ferrara dove gentili ed ignoti personaggi hanno prima divelto cavalletto e poi usato quest’ultimo per scardinare il lucchetto e far sparire la bici. Dopo tassa di preiscrizione ed iscrizione, abbonamento treno annuo non proprio regalato ed in attesa di conoscere l’entità del prezziario libri di testo, aggiungiamo due voci alla lista delle spese: acquisto altra bicicletta e soprattutto tenace lucchetto. Con ottimismo sulla bontà del mio prossimo appena appena intaccato, allego foto della bici sparita, sia mai che venga avvistata…così da poterla reclamare. Grazie dell’attenzione, un saluto alla redazione.

Giacomo Bernardi