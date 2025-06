Iniziativa per l’ambiente con Plastic Free

L’8 giugno in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente e degli oceani ci sarà un’iniziativa per sensibilizzare l’opinione pubblica su questa tematica. La Giornata, istituita dalle Nazioni Unite nel 2009, si pone l’obiettivo di aumentare la consapevolezza sui benefici di mari e oceani e sulla necessità di garantire la sostenibilità. Proprio in occasione di questa celebrazione Plastic Free, in collaborazione con il comitato civico di Santa Maria Codifiume, Soelia spa e il patrocinio del Comune di Argenta, organizza una mattina dedicata alla pulizia ambientale. Il ritrovo per tutti i volontari è domenica 8 giugno in via Fascinata 17/a, alle 9.30.