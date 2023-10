Iniziative di Halloween a misura di famiglia con stand e spettacoli

Sarà un 31 ottobre ricco di appuntamenti a Copparo per la Festa di Halloween. Le associazioni locali, con il patrocinio del Comune, proporranno infatti ‘paurosi’ dedicati a tutta la famiglia. Si parte martedì pomeriggio, dalle 15.30, con ‘Halloween 2023’, a cura di Comart. In piazza del Popolo e piazza Libertà, fino alle 19.30, tanto intrattenimento per bambini, e non solo, con gonfiabili, tappeti elastici, tiraturaccioli, pulsar crabs, passeggiate con i pony e truccabimbi e animazione con Andrea Saitta, che proporrà giochi, gare e balletti a tema: dalle 17 alle 18 ‘dolcetto o scherzetto’ nelle attività del centro. Non mancheranno stand gastronomici con piadine, pinzini, castagne e dolci e il mercatino di Creativando. Alle19.15 è in programma lo straordinario spettacolo del fuoco. Nella frazione di Saletta, invece, la Pro Loco organizza ‘Scary Halloween’, un giro di ‘dolcetto o scherzetto’ per il paese con ritrovo al campo sportivo alle 16 e partenza alle 16.30: al ritorno punto di ristoro per grandi e piccini. Partecipazione a offerta libera (per informazioni e iscrizioni: 340-7913600). Il Rione Furnas e la Corte Ducale aspettano tutti alla Galleria civica Alda Costa di Copparo dalle 19 con ‘Ynferis - Il risveglio della casa’: maschere horror, apericena e cena e, naturalmente, la casa della paura da visitare. L’entrata è a offerta libera con ricavato a favore dell’associazione A-Rose (Associazione Ricerca Oncologica Sperimentale Estense).