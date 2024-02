Inni a Hitler e Mussolini, Perego: "Suscita grande preoccupazione"

"Lo stile della nostra comunicazione necessariamente ha a che fare con nuovi strumenti, oggi l’intelligenza artificiale, da coniugare con la sapienza del cuore, come ci ricorda il messaggio di papa Francesco per la Giornata delle comunicazioni sociali". Lo ha sottolineato l’arcivescovo Gian Carlo Perego nell’omelia della messa celebrata l’altro pomeriggio per i giornalisti in occasione della festa del loro patrono San Francesco di Sales. A margine della celebrazione, l’arcivescovo non ha nascosto la "grande preoccupazione" per il recente caso dei giovani inneggianti a Mussolini e Hitler. "Fa capire che l’educazione non sempre arriva ad affermare certi valori, per noi scontati, consolidati" ha affermato. Il capo della diocesi (gli era accanto il vicario generale monsignor Massimo Manservigi) ha voluto ancora una volta ricordare il ruolo fondamentale dell’informazione per creare una diffusa coscienza libera che richiede al giornalista "grande passione, profonda conoscenza del territorio, capacità di non farsi condizionare" e sullo sfondo "la costruzione di relazioni autentiche, partendo dal cuore".

Solo così "Si potrà entrare nella storia, nella città con libertà e con uno sguardo profondo, non superficiale" e si potrà "leggere e interpretare la novità del nostro tempo e riscoprire la via per una comunicazione pienamente umana". Ma, ha aggiunto, "la libertà si paga, anche con la vita. Saremo giudicati sulla libertà, ci ricorda San Luca". Riferendosi infine all’intelligenza artificiale, oggetto di importanti interventi del papa, Perego ha affermato che "nessuno strumento genera umanità, ma solo ripetitività. Solo l’uomo ha il cuore. Per questo è necessario agire preventivamente, proponendo modelli di regolamentazione etica per arginare i risvolti dannosi e discriminatori, socialmente ingiusti, dei sistemi di intelligenza artificiale e per contrastare il loro utilizzo nella riduzione del pluralismo, nella polarizzazione dell’opinione pubblica o nella costruzione di un pensiero unico".

Alberto Lazzarini