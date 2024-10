Innovazione digitale e connettività, riconoscimento per Goro

GORO

Il Comune di Goro ha ricevuto il prestigioso Premio agenda digitale 2024, conferito durante l’After Festival a Bologna per il miglior incremento dell’indice Desier nella dimensione della connettività tra il 2023 e il 2024. Questo riconoscimento celebra l’impegno del Comune nel promuovere l’innovazione digitale, posizionandosi come il Comune emiliano-romagnolo di pianura con meno di 5.000 abitanti che ha registrato i maggiori progressi in questa area. Tra i risultati più significativi che hanno permesso a Goro di distinguersi, la copertura in banda ultra larga delle scuole, con un notevole incremento della connettività nelle scuole locali, garantendo un accesso più rapido e sicuro a internet per studenti e insegnanti; l’espansione della rete Lepida, tramite l’aumento dei punti di accesso alla rete pubblica per migliorare la copertura in tutto il territorio comunale; facilitazione digitale, con l’apertura di nuove sedi per l’assistenza ai cittadini, promuovendo l’inclusione digitale; e la digitalizzazione dei Servizi pubblici, con l’implementazione di nuovi servizi digitali per la comunità tramite l’app IO, rendendo l’accesso ai servizi comunali più efficiente e accessibile. "Questo premio – commenta con orgoglio il sindaco Maria Bugnoli - rappresenta un traguardo importante per il nostro Comune e un riconoscimento all’impegno costante dell’amministrazione nella promozione dell’innovazione tecnologica e digitale. La connettività è un pilastro per garantire pari opportunità a tutti i nostri cittadini, dalle scuole alle imprese locali. Siamo fieri di questo obiettivo e continueremo a lavorare affinché Goro possa essere un esempio di progresso digitale".