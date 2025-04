Innovazione e commercio. Comune ammesso al finanziamento

Prosegue il percorso che porterà Copparo all’istituzione e allo sviluppo di un Hub urbano e di prossimità. Il Comune è infatti stato ammesso al finanziamento di queste progettazioni inserite nella Legge regionale n° 12. Si tratta di interventi per il rilancio socio-economico di un’area urbana a connotazione commerciale e di servizio, i cui esercizi commerciali e pubblici esercizi rientrino in un’azione di rivitalizzazione così da renderli più attrattivi, più innovativi e sostenibili.

I promotori del progetto sono il Comune (capofila), le associazioni di categoria Cna, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti, ma l’accordo è aperto ad altri soggetti: rappresenta, anzi, un valore aggiunto la condivisione con operatori economici, realtà del terzo settore e tutti gli interessati allo sviluppo del centro storico e di altre aree.

In questa logica partecipata, il Comune di Copparo, attraverso uno studio di fattibilità preliminare condotto in collaborazione con Ferrara Sviluppo Imprese, InOut Studio di architettura e il Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Ferrara, intende avviare un’indagine fra gli esercenti per realizzare uno studio sul commercio e sui servizi locali.

Nei prossimi giorni studenti di Unife visiteranno un campione di esercenti per sottoporgli un questionario da cui trarre informazioni utili nella pianificazione della strategia di sviluppo. L’Hub infatti si propone anche come laboratorio di sinergia e collaborazione, in cui imprese, istituzioni, cittadini e realtà associative possono interagire e sperimentare nuove soluzioni per il territorio.

Le principali linee d’intervento del progetto riguardano il rafforzamento della collaborazione tra i soggetti coinvolti nella promozione del centro urbano; il potenziamento degli eventi locali, attraverso una programmazione più coordinata ed efficace; la valorizzazione delle eccellenze storiche e culturali.