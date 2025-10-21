Innovazione ed export, bando da 200mila euro per sostenere le imprese: "Pilastri per la crescita"

Al via venerdì il nuovo bando promosso dalla Camera di commercio di Ferrara Ravenna per sostenere le imprese locali nel potenziare la loro presenza sui mercati internazionali. Con uno stanziamento di 200mila euro, l’iniziativa punta a incentivare export e innovazione. Il bando si rivolge sia alle imprese già attive sui mercati esteri sia a quelle che intendono avviare un percorso di internazionalizzazione. L’obiettivo è duplice: da un lato, rafforzare la competitività delle aziende attraverso l’adozione di tecnologie e modelli innovativi; dall’altro, aprire nuove vie commerciali in mercati ad alto potenziale.

"Innovazione ed export – ha dichiarato Giorgio Guberti, presidente della Camera di commercio – sono forze che si rafforzano a vicenda, generando un impatto positivo sui fatturati. L’export, in particolare, rappresenta da anni un pilastro della nostra economia, capace di trainare lo sviluppo con una crescita media annua superiore di oltre un punto percentuale rispetto a chi opera solo sul mercato interno". Secondo i dati dell’Ufficio Studi camerale e del Centro Studi Tagliacarne, le oltre 2.400 imprese ferraresi e ravennati che investono regolarmente nell’export generano un volume d’affari superiore agli 8 miliardi di euro. Il nuovo bando si inserisce in un percorso virtuoso che mira a consolidare questa tendenza attraverso un’azione concreta a supporto del tessuto imprenditoriale.

Tra le spese ammissibili: la partecipazione a fiere tra ottobre 2025 e giugno 2026 (in Italia e all’estero), l’acquisto di servizi per l’analisi dei mercati, la ricerca di partner commerciali, assistenza legale e fiscale sui mercati esteri e attività di "virtual matchmaking".