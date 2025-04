Innovazione, oggi evento . Phorma Mentis

Un evento dedicato al supporto alle imprese per l’innovazione e l’efficientamento energetico. Phorma Mentis Srl, realtà di consulenza in finanza agevolata (con sede a Cento e Parma), associata a Confindustria Emilia, organizza, in collaborazione con Confindustria Emilia, un evento ‘Associati per associati’, dal titolo ‘Transizione 5.0 E Programma Step: Incentivi e benefici per l’efficientamento energetico e l’innovazione strategica delle imprese in conformità ai nuovi indirizzi dell’unione europea’. L’appuntamento è fissato per oggi alle 16:30 a Palazzo Calcagnini in via Montebello 33. L’incontro intende informare le imprese sulle opportunità offerte dalla misura ‘Transizione 5.0’ e dal programma europeo Step (Strategic Technologies for Europe Platform), con particolare attenzione agli incentivi operativi disponibili per migliorare l’efficienza energetica e accelerare l’innovazione tecnologica delle aziende. Saranno approfonditi i benefici reali derivanti dall’applicazione di tecnologie avanzate e strategie sostenibili, con esempi pratici e casi studio di successo, al fine di offrire ai partecipanti una visione concreta delle opportunità da cogliere per una transizione efficace e competitiva. L’evento sarà aperto e moderato da Leonardo Mariggiò, direttore generale di Phorma Mentis. Tra gli interventi l’Ing. Giampaolo Amadori, senior advisor del Competence Center BI-REX, introdurrà le attività del centro e il suo ruolo fondamentale nella transizione tecnologica delle imprese. A seguire, Michele Pinelli, docente dell’Università degli Studi di Ferrara, illustrerà le novità tecnologiche per l’impresa 5.0. Il programma prevede inoltre gli interventi di M&W Associati, con Egidio Veronesi che presenterà i servizi dello sportello ‘L’esperto a supporto delle imprese del territorio’, e di Crédit Agricole Italia, rappresentata da Alessandro Montalto, responsabile team ESG e PNRR Direzione Affari, che condividerà la strategia della banca a sostegno delle imprese verso un futuro sostenibile.