Innovazione verde e digitale, la manifattura guarda avanti. Porte aperte ai giovani talenti

Oggi e domani si terrà il kick off meeting del progetto Exceed, finanziato dalla Commissione nell’ambito del programma Erasmus e finalizzato all’innovazione verde e digitale nel settore della manifattura avanzata e all’attrazione talenti. Il progetto è coordinato da Centoform, ente di formazione accreditato dalla Regione Emilia-Romagna che ha la propria sede principale a Cento e si propone di sviluppare una rete internazionale di centri di formazione di eccellenza nell’ambito della manifattura avanzata, digitale e green. Il meeting sarà ospitato dall’Università, partner del progetto. Interverranno Anna Barbieri, team leader for apprenticeships and Erasmus; Francesca Bergamini, responsabile settore educazione e istruzione, Regione; Massimiliano Mazzanti, Unife.