Inquinamento, da oggi si cambia Sospese le misure d’emergenza

Sulla base del bollettino dell’Arpae odierno, da oggi saranno sospese le misure emergenziali per il miglioramento della qualità dell’aria in vigore nel territorio comunale di Ferrara dal 20 dicembre scorso. Le misure emergenziali erano ancora in vigore fino alle 18,30 della giornata di ieri. Da oggi, torneranno in vigore le limitazioni ordinarie per i veicoli più inquinanti, previste nel centro abitato di Ferrara dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 18,30 (in base all’ordinanza che è stata varata dal sindaco con validità fino al 30 aprile di quest’anno).