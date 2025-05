"Inquinamento dell’acqua, sensibilizzare sui rischi per la salute"

Informare la cittadinanza sui "rischi rappresentanti dall’inquinamento dell’acqua da Pfas" e fornire "possibili strumenti e soluzioni per evitare le contaminazioni". È questo il duplice obiettivo che si prefigge l’evento ‘Acque contaminate’ in programma venerdì dalle 17.30 alla sala del refettorio di via Boccaleone organizzato dal Movimento 5 Stelle. Al banco dei relatori, si alterneranno il vicepresidente della Camera Sergio Costa, il presidente dell’Isde di Vicenza Francesco Bertola, l’agronomo Andrea Bregoli, Laura Felletti Spadazzi (Plastic Free) e il biologo Gian Michele Bertelli. Ed è proprio quest’ultimo che ieri, dopo l’introduzione del segretario provinciale pentastellato Paride Guidetti, è sceso nel dettaglio dell’appuntamento. "I Pfas – scandisce – portano a effetti devastanti nel lungo periodo, a partire dalle malattie neuro-degenerative. Se ne parla più o meno da una quindicina d’anni, benché il fenomeno sia nato oltre ottant’anni or sono. Occorre dunque sensibilizzare la cittadinanza e informarla su comportamenti corretti e rischi che i pfas comportano".

Tutto nasce dalla pubblicazione del report di Greenpeace di inizio anno. In sostanza, i comuni di Ferrara e Comacchio hanno dei parametri di presenza di questi agenti inquinanti nelle acque di gran lunga superiori a quelli stabiliti per legge. Siamo, infatti, nella top ten dei comuni con presenza di Pfas più alta a livello nazionale. "Questo dato – scandisce Guidetti – fotografa l’esigenza sempre maggiore di fare corretta informazione su una problematica trasversale". Anche le azioni politiche che verranno intraprese, aggiunge la capogruppo pentastellata in Consiglio comunale Marzia Marchi, "avranno un carattere trasversale: l’acqua è di tutti". "Abbiamo scelto – aggiunge – di invitare tante istituzioni perché riteniamo che attorno all’inquinamento delle acque ma non solo tutti debbano interrogarsi".

f. d. b.