Inquinamento e buone pratiche. Tutti in sella contro lo smog. Al lavoro in bici con gli incentivi

"Percorro con la mia bici tre chilometri per andare dalla mia abitazione al posto di lavoro. A volte, quando torno a casa a pranzo, faccio quell’itinerario anche quattro volte al giorno". Tirando le somme Chiara Pavani, 31 anni, totalizza 12 chilometri che si traducono in soldi in più in busta paga. "Un piccolo cachet. Ma non lo faccio certo per quello, andare al lavoro in bici è il mio contributo per un’ambiente più bello". E pulito. La pianura padana, una ’fossa’ dove si annidano polveri sottili. Nell’arco di 14 giorni, dal 9 al 22 novembre, nella nostra provincia il livello delle Pm10 ha sforato la soglia per cinque giornate. Un dato che ci accomuna alle altre province dell’Emilia. Negli ultimi giorni vento e freddo hanno spazzato via nebbia e inquinamento, il cielo incredibilmente terso. Scenario inedito. Fino a quando? Numerose le politiche per abbattere lo smog, nella nuvola i tubi di scappamento e camini. Bike to work è il progetto del Comune di Ferrara, piano al quale hanno aderito aziende e associazioni. Come la Cna dove lavora Chiara. "Vado in bici fin da piccola. E’ bello farlo con la consapevolezza di dare una mano alla mia città". Non solo fianto e forza nelle gambe, la Cna ha lanciato una politica che incentiva lo smart working, il lavoro agile. Dice Deborah Tamascelli, direttore del personale: "Un terzo dei nostri dipendenti ha aderito. In questi giorni siamo in attesa che riparta la nuova ’edizione’ di Bike to work. Tanti dipendenti hanno detto sì". Anche il mondo delle cooperative si dimostra sensibile allo stato di salute dell’aria. La coop Cidas è un esempio. "Per alcune figure c’è la possibilità di lavorare un giorno alla settimana da casa, consentendo così di conciliare vita privata e professionale, di ridurre traffico e costi legati alla mobilità". Le ore in modalità lavoro agile sono state 38mila nel 2023. E’ nato un questionario. "A luglio è stato proposto ai nostri 2.000 lavoratori, il 70% vivono e lavorano nella provincia di Ferrara, per capire quali mezzi di trasporto utilizzano". Vanno a piedi il 6,6%, in bici 15,3%, dato che d’estate sale al 20%. Usa il mezzo pubblico l’8,7%. Con un aspetto singolare. "Il 36.7% del personale utilizzerebbe i mezzi pubblici se gli orari coincidessero con quelli di lavoro", precisa Cidas.

Che aderisce a Bike to work dal 2021 (il 57% dei dipendenti sale in sella). Nella lotta allo smog a dividere è il monopattino. "L’obbligo di indossare il casco, l’obbligo assicurativo rc auto sono figlie dell’ideologia invece che dei dati, che dimostrano come lo sharing abbia raggiunto un tasso di incidentalità bassissimo. Zero vittime negli ultimi due anni", dice Vittorio Gattari, responsabile relazioni istituzionali Dott. Forte la svolta ecostenibile di Poste. Che da qualche anno ha riscoperto, per le zone del centro, il ’vecchio’ portalettere in bicicletta. "Nella nuova fornitura di mezzi destinati a Ferrara e provincia, su 130 ben 74 sono a basse emissioni e 44 elettrici". Ai postini fa un po’ concorrenza Chiara, con i suoi 12 chilometri al giorno paladina green.