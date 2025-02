Inquinamento, Unife in prima linea. Rifiuti di plastica nel Mediterraneo. Anche Ferrara nel progetto europeo

Bottiglie, sacchetti, posate usa e getta: lungo le coste del Mediterraneo i rifiuti di plastica monouso sono più 15 ogni 10 metri. Troppi, secondo l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra), che reputa accettabili per un buono stato ambientale meno di 2 rifiuti ogni 10 metri. Per contrastare questo tipo di inquinamento, il programma Interreg VI-B IPA Adriatico-Ionico dell’Unione Europea ha finanziato il progetto Adriplast, che ha preso il via il 3 febbraio con l’evento organizzato al Polo Scientifico Tecnologico dell’Università di Ferrara.

Insieme all’Ateneo ferrarese, una cordata interdisciplinare di enti provenienti da altri cinque Paesi dell’area Adriatico-Ionica (Croazia, Slovenia, Serbia, Montenegro e Albania) e capitanata dal Cursa, Consorzio Universitario per la Ricerca Socio-economica ed Ambientale, costituito tra le Università di Ferrara, Viterbo e del Molise.

"L’Unione Europea produce ogni anno oltre 15 milioni di tonnellate di rifiuti di imballaggi in plastica, un dato in crescita del 25% rispetto al 2010. Solo il 38% di questi rifiuti viene riciclato, con l’Italia che, pur registrando valori migliori della media Ue, arriva al 44% di riciclo", spiega Massimo Coltorti, professore del Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Prevenzione e responsabile del progetto per Unife. Per facilitare i Paesi del Mediterraneo a raggiungere gli obiettivi stabiliti dall’Ispra e identificare soluzioni sostenibili per la riduzione dei rifiuti plastici, Adriplast mira a sviluppare collaborazioni nell’ambito dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, e, nel caso specifico, sull’Adriatico.

"Evidente che non servirebbe a molto limitare l’uso e la diffusione delle plastiche in un solo Paese che si affaccia sull’Adriatico e che solo un coordinamento ed uno sforzo comune può portare a dei risultati tangibili", aggiunge il professor Coltorti. "Pertanto, obiettivo principale del progetto è la collaborazione transfrontaliera. Creare cioè una rete di cooperazione tra i Paesi partner per condividere buone pratiche e rafforzare gli sforzi regionali". Inoltre, Adriplast prevede attività di ricerca scientifica e monitoraggio ambientale. "Condurremo studi approfonditi per comprendere meglio l’origine, la distribuzione, e l’impatto dei rifiuti plastici negli ecosistemi acquatici. L’origine nasce dalle attività produttive, ma anche dalla cattiva educazione dei cittadini che non hanno sufficiente consapevolezza delle conseguenze causate dall’abbandono anche di un semplice bicchiere di plastica sulla spiaggia. La distribuzione dipende dal trasporto fluviale e risente delle correnti marine che tendono a concentrare i rifiuti plastici nelle zone di minima energia, come le lagune costiere che per contrappasso sono i luoghi più ricchi di biodiversità".

Il team di ricercatrici e ricercatori del Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Prevenzione (Disap) dell’Università di Ferrara partecipa attivamente al progetto grazie alla sua esperienza in ricerca ambientale nei settori della geomorfologia, geoecologia e per la protezione delle aree costiere. Inoltre, grazie a Unife si avrà la possibilità di utilizzare strumentazioni per analisi geochimiche all’avanguardia.