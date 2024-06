Inrete acquisisce il ’gas’ di Soelia. Così Hera rafforza la sua presenza

ARGENTA

Dal primo luglio prossimo, Inrete Distribuzione Energia subentrerà a Soelia nel servizio di distribuzione gas nel comune di Argenta, coem già annunciato. Questa operazione rafforza ulteriormente la presenza del Gruppo Hera all’interno del proprio territorio di riferimento, garantendo così a una comunità sempre più ampia di cittadini gli alti standard di qualità, continuità e sicurezza dei servizi erogati dalla multiutility. La stipula è avvenuta ieri mattina nella sede bolognese della multiutility, tra l’amministratore delegato di Inrete Distribuzione Energia, Federico Bronzini e la presidente del cda di Soelia, Maria Luisa Santella. E’ la logica prosecuzione dopo l’aggiudicazione, lo scorso 15 maggio, da parte di Inrete Distribuzione Energia della gara indetta da Soelia e che ha portato la controllata del Gruppo Hera ad acquisire anche la partecipazione societaria di Soelia in Sinergas, pari al 2,85%. In particolare, il Gruppo consolida in maniera sinergica la propria presenza nell’area comunale di Argenta, in cui opera già con il servizio idrico integrato. Inrete ha acquisito, infatti, la rete di distribuzione gas di Soelia, che serve circa 10mila Pdr nel territorio comunale di Argenta con una dotazione impiantistica che include: circa 240 km di condotte, 5 impianti di riduzione e misura da alta a media pressione, 1 cabina di secondo salto e 44 cabine di zona per riduzione a bassa pressione.

f.v.