Insabbiamento dei porti, il caso in Regione

Hanno presentato un’interrogazione alla Regione per chiedere interventi contro l’insabbiamento dei porti, in particolare quelli di Goro, Porto Garibaldi, Cesenatico, Riccione, Bellaria e Cattolica, i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Fausto Gianella (primo firmatario) e Nicola Marcello. Nello specifico, Gianella e Marcello chiedono alla Giunta De Pascale di conoscere "se esiste un piano di intervento strutturale per il dragaggio periodico e la manutenzione di questi porti e quali misure, per contrastare il problema, siano state messe in atto fin ora e con quali risultati" e di essere informati "in merito all’intenzione o meno della giunta di intervenire tempestivamente per arginare il problema dell’insabbiamento dei porti di Goro, Porto Garibaldi, Cesenatico, Riccione, Bellaria e Cattolica". Questi i quesiti contenuti nell’atto depositato in questi giorni dai consiglieri regionali del Fratelli d’Italia, che spiegano la ragione che li ha spinti a sollecitare l’amministrazione dell’Emilia-Romagna sul tema: "I porti della costa Adriatica svolgono un ruolo strategico per la pesca, il commercio, il turismo e la navigazione – affermano Fausto Gianella e Nicola Marcello -: il fenomeno dell’insabbiamento progressivo riduce la profondità dei fondali portuali e delle imboccature, generando seri rischi per la navigazione, in particolare per le imbarcazioni, che potrebbero incagliarsi o subire ingenti danni". I due consiglieri ricordano, inoltre, come "l’assenza di un fondale adeguato rende più difficoltose le manovre di entrata e uscita dai porti, soprattutto in condizioni meteo avverse, aumentando il rischio di incidenti marittimi e mettendo in pericolo la sicurezza di equipaggi e passeggeri e in particolar modo i porti di Goro, Porto Garibaldi, Cesenatico, Riccione, Bellaria e Cattolica sono soggetti al fenomeno dell’insabbiamento, condizione che rischia di diventare sempre più impattante e pericolosa". Da qui, dunque, l’interrogazione per chiedere aggiornamenti rispetto agli interventi previsti per arginare la problematica, sulle prospettive di un piano di intervento strutturale per il dragaggio periodico e la manutenzione di questi porti.

Valerio Franzoni