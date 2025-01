Insabbiamento, oltre 300mila euro di lavori

È in corso di approvazione il progetto definitivo per l’escavo del canale navigabile che conduce al porto di Goro. E quanto prima, saranno realizzati i lavori per risolvere il problema dell’insabbiamento che ha provocato l’innalzamento del fondale. A rassicurare in merito è il sindaco di Goro Marika Bugnoli, dopo aver letto le preoccupazioni sollevate dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia Fausto Gianella che si era detto pronto a presentare una interrogazione alla giunta De Pascale per chiedere un intervento urgente. "Si tratta di un problema reale – afferma la prima cittadina – e, come amministrazione comunale, abbiamo lavorato per mesi per arrivare ad una soluzione. E non solo per il porto di Goro, di competenza regionale, ma anche per il porto di Gorino, di competenza comunale, che sta vivendo la stessa problematica. Ci siamo attivati presso la Regione Emilia-Romagna che ci ha riconosciuto le necessarie risorse (circa 350mila euro) per poter procedere alle opere di escavo dei canali. I progetti definitivi per entrambi gli interventi che, come da iter, sono attualmente al vaglio della Conferenza dei servizi per l’approvazione". Un passaggio che non richiede tempi lunghissimi, e consentirà nei prossimi mesi circa di poter procedere con i lavori volti a garantire la sicurezza per le imbarcazioni e i pescatori che attraccano nelle due aree portuali del territorio: "Quello dell’insabbiamento – spiega Bugnoli – è un fenomeno naturale, destinato a ripetersi, in quanto la sabbia trasportata dalle correnti marine va a depositarsi nel canale navigabile, provocando l’innalzamento del fondale, non permettendo alle imbarcazioni di spostarsi agevolmente. Su questo tema ci siamo adoperati per dare soluzione al problema, avanzando richiesta di risorse alla Regione anche per la zona portuale di Gorino che sconta la medesima problematica, trovando piena disponibilità da parte dell’ex assessore regionale al Turismo e alle Infrastrutture portuali Andrea Corsini. Dunque, non posso che ringraziare la Regione per l’attenzione". Confermata anche sull’emergenza granchio blu dalla giunta dell’Emilia-Romagna: giovedì a Goro, infatti, è prevista la visita del presidente Michele De Pascale e dell’assessore regionale Alessio Mammi, che incontreranno il Comune e i rappresentanti delle associazioni e delle cooperative di pesca che stanno affrontando una drammatica situazione a causa della proliferazione del dannoso crostaceo.

v.f.