Insaccati freschi di suino e uova crude, il sindaco vieta la vendita con un’ordinanza

E’ stata pubblicata l’ordinanza del sindaco che vieta la vendita di prodotti alimentari che contengono uova crude e quest’anno si aggiungono anche "Insaccati freschi a base di carne suina - si legge nell’ordinanza - ed avicola, non sottoposti, prima del consumo, a trattamento di cottura". Ma come confermano dagli uffici comunali: "Il salame non è contemplato, perchè si tratta di carne stagionata". Il salame ferrarese all’aglio, tipico di queste terre di Bondeno, fiore all’occhiello delle salumerie specializzate locali, è dunque salvo. Se Nerone incombe e il caldo torrido persiste, arriva l’ordinanza del sindaco. "Negli esercizi di ristorazione pubblica e collettiva – si legge nell’ordinanza - negli esercizi alberghieri, in tutti gli esercizi di ospitalità e nei laboratori di gastronomia, pasticceria e gelateria, prodotti alimentari contenenti uova crude ed insaccati freschi a base di carne suina ed avicola non sottoposti, prima del consumo, a trattamento di cottura".