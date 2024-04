Insediamento produttivo ’Il Persico’, il Comune ha pubblicato il bando

PORTOMAGGIORE

Da alcuni giorni l’amministrazione comunale di Portomaggiore ha pubblicato il bando per l’assegnazione di parte delle aree che si trovano nell’insediamento produttivo dell’area artigianale ’Il Persico’. Hanno diritto a partecipare

alla selezione le imprese e i loro consorzi che intendano utilizzare i lotti per la realizzazione di strutture produttive. La descrizione completa dei lotti che sono oggetto del bando può essere verificata all’albo pretorio del Comune, dove è stato pubblicato.

I prezzi messi a bando per l’assegnazione vanno dai cinque ai 26 euro al metro quadrato, a seconda della fascia in cui si trovano. Le domande dovranno essere inviate entro le 12.30 del 6 maggio prossimo, in plico chiuso, al Comune di Portomaggiore. Il giorno successivo ci sarà l’esame delle istanze.