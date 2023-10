"Insegniamo agli anziani stili di vita corretti"

Riprende domani per il secondo anno consecutivo ""Ad un passo dal Cuore", progetto ideato da Lara Liboni presidente del Comitato provinciale di Movimento Sportivo Popolare Italia, che sta promuovendo per la terza età, corretti stili di vita, migliorando le condizioni generali di salute, grazie ad una attività motoria, che contempla nordic walking, ginnastica dolce, trekking urbano, easy liner e nuoto. Gli appuntamenti si svolgeranno a Codigoro, Lagosanto, Goro, Mesola, Fiscaglia e Comacchio. Quello di Lara Liboni è un appello alla salute ed al benessere, rivolto ai meno giovani e sotto la guida di attenti e preparati istruttori porta le persone a muoversi con indiscussi benefici fisici e anche mi merito alla assunzione di farmaci. Rispetto alle 100 persone iscritte lo scorso anno quest’anno, proprio per la bontà del progetto sono aumentate quasi del doppio. Un campione dei fruitori di questo bellissimo servizio, che si articola in diverse discipline sulla base di ogni partecipante di praticarle tutte o anche una sola, è stato valutato da ricercatori universitari, all’inizio ed alla fine del progetto, si concluderà la prossima primavera, e sono stati acclarati gli indubbi benefici salutistici per coloro che vi hanno preso parte.

cla.casta