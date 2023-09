Inseguimento in A13, lo spacciatore fugge: la Polstrada lo ferma con 4 chili di droga

Ferrara, 23 settembre 2023 – Alla guida di un’auto sospetta non si ferma all’alt della polstrada di Altedo. Scatta l’inseguimento e un giovane di 21 anni, Andrea Meotti di Ferrara, viene finalmente bloccato al casello di Rovigo. I sospetti degli agenti vengono confermati quando nel bagagliaio vengono trovati quasi 5 chili di marijuana. Per il giovane scattano le manette con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. È accaduto, l’altro ieri, in tarda mattinata sull’A13: ad attirare l’attenzione degli agenti un’auto che ha imboccato l’autostrada a tutta velocità. Alla guida di una Peugeot 208 di colore rosso con la carrozzeria ammaccata e con lo specchietto sinistro a penzoloni, c’era per l’appunto il 21enne. Gli agenti della polstrada di Altedo, insospettiti, gli ha imposto l’alt per un controllo. Ma invece di fermarsi l’automobilista ha accelerato. Ne è nato, quindi, un inseguimento con la polizia stradale a tallonare l’utilitaria. La pattuglia è stata costretta a chiedere l’aiuto dei colleghi, ma alla fine gli agenti sono riusciti a bloccare l’auto al casello di Villamarzana - Rovigo sud. Il giovane ha provato a giustificare il suo comportamento con motivazioni assurde e contraddittorie, alimentando ancora di più i sospetti. I dubbi degli operatori della Polizia di Stato, sono stati poi confermati quando nel bagagliaio dell’auto hanno trovato un grosso borsone da spesa al cui interno erano custoditi quattro grossi involucri avvolti in plastica termosaldata marchiati in modo da dissimularne il vero contenuto. Dentro c’erano marijuana per un peso lordo complessivo di 4,648 chili. Lo spacciatore, infine è stato arrestato e la Procura della Repubblica di Rovigo ha convalidato l’arresto e la misura cautelare dei domiciliari.