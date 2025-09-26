Inseguimento da film in città. Raffica di accuse all’arrestato. E spunta denuncia per minacce

Evasione, resistenza a pubblico ufficiale, tentata rapina e furto. È la sfilza di reati di cui dovrà rispondere il 27enne italiano arrestato mercoledì pomeriggio dalla polizia dopo alcune ore di caos tra Taglio di Po (Rovigo) e la zona nord di Ferrara. Ma non è tutto. Due giorni prima dell’accaduto era stato denunciato per alcune minacce dalla ex suocera, la stessa che nel primo pomeriggio di lunedì aveva segnalato alla centrale operativa della questura il timore che l’uomo, appena evaso dai domiciliari, potesse recarsi a casa sua o della figlia per far loro del male (forse addirittura ucciderle). Da qui è nata l’operazione che ha visto numerose pattuglie di polizia e carabinieri mettersi sulle tracce del 27enne, poi bloccato dagli agenti della squadra mobile in via Modena, non prima di aver provocato un incidente e, rimasto senza mezzo, aver tentato di rapinare un’automobile a una passante.

All’indomani dell’arresto e con il soggetto in carcere in attesa dell’udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari, è possibile ricostruire con maggiore precisione quanto avvenuto in quel pomeriggio movimentato. Tutto comincia con un’evasione. Il 27enne è in detenzione domiciliare per una vicenda di furto in abitazione. Poche ore prima del caos in città, si allontana e ruba una macchina a Taglio di Po. Anche alla luce delle minacce dei giorni precedenti, i carabinieri sospettano che possa essere diretto a Ferrara e attivano alcuni controlli nelle zone in cui avrebbe potuto recarsi, servizi a cui poi si aggiunge la polizia a seguito della chiamata giunta in centrale. A un tratto, in una strada di Pontelagoscuro il 27enne incontra una ‘gazzella’. Alla vista dei militari il giovane effettua una pericolosa inversione e si lancia su via Padova. Parte la caccia all’uomo, che vede impegnate diverse auto di questura e Arma. Sempre su via Padova, all’altezza del pub il Covo, il fuggitivo provoca un incidente. Si allontana rapidamente senza prestare soccorso all’altro automobilista e per un breve lasso di tempo riesce a far perdere le tracce. Scavalca il guard rail, raggiunge via Nenni e, vicino all’asilo Guido Rossa, cerca senza successo di rapinare un’auto a una donna. La svolta arriva in via Modena, quando gli uomini della squadra mobile lo rintracciano. Dopo un breve inseguimento a piedi e un vano tentativo di resistenza, i poliziotti lo bloccano e lo portano in questura. Fine dei ‘giochi’. Quel pomeriggio da film d’azione si conclude in una cella dell’Arginone, in attesa dell’udienza di convalida che verrà fissata nelle prossime ore.