Inseguimento da film, l’udienza. L’arrestato si scusa: "Colpo di testa". Ma il giudice dispone il carcere

Si è detto dispiaciuto per quello che ha fatto. Ha parlato di un "colpo di testa" mentre era obnubilato da alcol e droga e ha chiarito di essere venuto a Ferrara soltanto per vedere il figlioletto. Una ricostruzione fatta di scuse e parziali ammissioni che però non è bastata a evitare il carcere al 27enne arrestato mercoledì pomeriggio dopo aver scatenato il pandemonio nella zona nord della città. Il giovane, assistito dall’avvocato Alessio Lambertini, è comparso ieri mattina davanti al giudice per le indagini preliminari Andrea Migliorelli per l’udienza di convalida. Sono una sfilza i reati di cui è chiamato a rispondere: si va dall’evasione alla tentata rapina passando per furto, omissione di soccorso e resistenza a pubblico ufficiale. Come accennato, ha fornito la propria verità e il suo difensore ha chiesto la custodia ai domiciliari con braccialetto elettronico. Il giudice però, dopo una breve riserva, ha accolto la richiesta della procura di custodia in carcere. Per il 27enne, quindi, le porte dell’Arginone rimangono chiuse.

I fatti. La vicenda che è costata le manette al giovane italiano si è consumata nell’arco di poche ore nel pomeriggio di mercoledì. L’uomo, evaso poco prima dai domiciliari, ruba una macchina a Taglio di Po (Rovigo) e si dirige verso Ferrara. Appreso dell’allontanamento da casa e di una denuncia per minacce a suo carico presentata due giorni prima dalla ex compagna e dalla ex suocera residenti a Pontelagoscuro, i carabinieri inviano alcune pattuglie nei luoghi in cui il sospettato avrebbe potuto dirigersi. Nel frattempo, la ex suocera contatta la questura spiegando di temere per l’incolumità propria e della figlia in quanto il 27enne sarebbe diretto proprio a Pontelagoscuro per far loro del male, o addirittura per ucciderle. Alle ricerche si aggiungono quindi anche le pattuglie della polizia di Stato. Nel frattempo, il 27enne arriva nella frazione sul Po. Qui incrocia una ‘gazzella’ dell’Arma. Alla vista dei militari, compie una pericolosa inversione e si lancia su via Padova a tutta velocità. Parte la caccia all’uomo, che vede impegnate diverse auto di polizia e carabinieri. Giunto all’altezza del pub il Covo, il fuggiasco provoca un incidete. Senza fermarsi a prestare soccorso all’altro automobilista, scavalca il guard rail e si dirige verso l’asilo Guido Rossa di via Nenni. Non entra nella scuola, ma si aggira nella zona alla ricerca di un’altra macchina da rubare. Individua un’automobilista e cerca di farsi dare le chiavi, ma la resistenza della donna lo convince a desistere. Prosegue quindi a piedi fino a via Modena, dove viene individuato dagli agenti della squadra mobile. Un breve inseguimento e un estremo tentativo di resistenza prima che ai polsi scattino le manette. Game over.