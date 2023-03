Inseguito dai carabinieri, spacciatore arrestato

La scorsa serata a San Giuseppe di Comacchio i militari della Stazione di Lido degli Estensi, impegnati in un servizio finalizzato alla repressione dello spaccio, hanno arrestato per detenzione di cocaina e hashish, nonché per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale un operaio 45enne del posto. L’uomo, non appena uscito dalla propria abitazione, alla vista dei militari per sottrarsi al loro controllo saliva repentinamente a bordo della propria autovettura parcheggiata nelle vicinanze, e si dava alla fuga, non esitando ad urtare uno dei Carabinieri che tentava di bloccarlo, facendolo rovinare a terra. Lo stesso veniva inseguito e fermato poco distante dalla seconda pattuglia che si trovava in zona. Sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, all’interno della sua abitazione venivano trovati 26 grammi di cocaina, 35 grammi di hashish, quasi duemila euro in contanti, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente. Il militare veniva trasportato all’Ospedale del Delta di Lagosanto, ove i sanitari lo medicavano e giudicavano guaribile in 10 giorni. L’uomo è stato arrestato e su disposizione della autorità giudiziaria è stato posto ai domiciliari. Il giudice monocratico, dopo la convalida, lo ha condannato alla pena di anni 2 e 20 giorni di reclusione con una multa di 3.000 euro, pena sospesa.