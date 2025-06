Inside dance, che spettacolo

Uno spettacolo di colori, di sorrisi e di gioia, con una Sala Estense da tutto esaurito. Parliamo di ’Inside dance’, spettacolo di fine anno della scuola di danza della palestra ’V.Bo’ di Michele Libanore, andato in scena giovedì e dove si sono esibiti tutti i gruppi seguiti, allenamento dopo allenamento, da Ylari: gruppo Baby, 10 bimbe, e Kids, 21, di età tra i 4 e i 7 anni; Federica: gruppo Junior, 14 bimbe, età 8-10 anni; Eleonora, gruppi Modern e Hip Hop, 16 in tutto tra i 10 e i 16 anni.

Leit motiv della serata è stato un albo illustrato per bambini di Anna Llenas, autrice ed illustratrice spagnola, nel cui testo “I colori delle emozioni” i personaggi intraprendono un viaggio affascinante, dalla rabbia alla paura fino all’esplosione della gioia. La danza delle 61 allieve così è diventata il mezzo per analizzare e raccontare le emozioni a tutti gli spettatori attraverso musica e movimento. "Ognuno di noi – un passaggio dello spettacolo – avrà provato almeno una volta la rabbia, la tristezza, la paura, la serenità o la gioia, ma non sempre è facile riconoscerle e comprenderle. I colori, l’arte, la danza ci possono aiutare".

L’evento è stato anche l’occasione per dare spazio all’Associazione Giulia che da anni si occupa di progetti per bambini malati oncologici e sostenerne l’impegno: l’intero ricavato, infatti, è stato devoluto.