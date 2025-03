’Inside’ spegne 40 candeline : "Così uniamo la forza dell’IA alla nostra esperienza e creatività"

Si è appena chiuso un anno di risultati eccellenti per l’agenzia di comunicazione integrata Inside e si è aperto un 2025 che promette nuovi traguardi prestigiosi come racconta Luca Targa.

"Inside – spiega – è stata fondata nel 1985 a Padova, quindi quest’anno spegniamo 40 candeline. Io, avendola rilevata nel 1999, ho da poco festeggiato i 25 anni come CEO".

Al di là dei numeri che anno è stato per l’agenzia?

"Un anno contrassegnato dal consolidamento, dopo anni che ci hanno visto crescere con una media del +30%, ma anche dalla massiccia conferma da parte dei nostri clienti. Qualche mese fa abbiamo avviato un sondaggio per analizzare i servizi offerti. I risultati hanno evidenziato un livello di soddisfazione al di sopra delle più rosee aspettative. Questo non è un caso ma il frutto dello scrupoloso approccio di coloro che operano all’interno dell’agenzia".

Qual è la ricetta che distingue Inside rispetto ai concorrenti?

"Abbiamo sempre investito in formazione e innovazione, in questi ultimi due anni ci siamo concentrati molto nelle applicazioni di intelligenza artificiale, con un approccio sempre orientato ai risultati. All’interno delle strategie uniamo la forza dell’IA con l’esperienza e la creatività dei nostri professionisti. Ritengo sia la capacità di leggere il contesto a fare la differenza. Oltre a questo, abbiamo continuato a sviluppare i servizi di MarTech e ConsulTech offrendo ai clienti strumenti e soluzioni innovative per pianificare ed eseguire le attività di marketing. Un supporto efficace e mirato per migliorare i processi decisionali e operativi".

Da più di due anni Inside è parte integrante del Gruppo Digital360. Che novità ha comportato questo passaggio?

"Innanzitutto, ci tengo a dire che essere parte integrante di Digital360 è un privilegio. Cito solo alcuni numeri non ancora aggiornati e riferiti al 2023: 115 milioni di fatturato, 1600 clienti, più di 1200 dipendenti, oltre 2500 progetti seguiti nel mondo, coinvolgendo più di 30mila professionisti, contando su realtà che spaziano dall’Europa all’America Latina. Recentemente, abbiamo abbandonato i nostri uffici Milanesi in Via Sassetti per trasferirci tutti insieme nella nuova sede del Gruppo, un edificio da 3.300 mq in viale Bodio sempre a Milano. È stato in occasione della presentazione di Connect, la nuova business unit di cui sono stato nominato responsabile dell’area Brand e Positioning. Per gli oltre 30 dipendenti di Inside e per gli ulteriori 30 professionisti con cui collaboriamo stabilmente, questa è una ulteriore grandissima opportunità di crescita professionale, considerando il valore che Digital360 offre complessivamente e il livello sempre più alto di aziende a cui ci rivolgiamo".

Lei ha da poco festeggiato un ulteriore traguardo, quello dei 60 anni, oltre ad avere ricevuto il tredicesimo riconoscimento nazionale. Che considerazione si sente di fare sul suo percorso da imprenditore?

"Al di là della soddisfazione per i risultati raggiunti frutto di tanto impegno, devozione e perseveranza, rivolgo un sincero ringraziamento a tutti i colleghi di Inside, presenti e passati. Senza di loro non saremmo mai potuti diventare ciò che siamo oggi. Sono stati 25 anni meravigliosi pieni di sorrisi che non dimenticherò mai".

re. fe.