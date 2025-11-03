Insieme con la staffetta per la pace: "È una responsabilità collettiva"

La Cisl di Ferrara si mette in cammino per la pace. Sarà dal cuore della città estense, domani alle 12.30, che partirà una delle tre direttrici della staffetta ’Convergiamo verso la pace’, promossa dalla Cisl Emilia-Romagna e dalle sue strutture territoriali. Un percorso lungo 300 chilometri, suddiviso in cinquanta tappe, che unirà tutta la regione per convergere il 7 novembre a Bologna, in piazza della Pace, e da lì fino al Santuario della Madonna di San Luca.

La tappa ferrarese, guidata dalla Cisl di Ferrara, sarà molto più di un cammino: un viaggio di consapevolezza e di impegno civile, che attraverserà i Comuni dell’Alto Ferrarese fino a Pieve di Cento, dove il 6 novembre verrà consegnato il testimone alla Cisl dell’Area Metropolitana Bolognese. All’interno di quel testimone ci sarà la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo: un simbolo dei valori che l’Unione Europea ha posto a fondamento della propria storia e che oggi, in un mondo lacerato da oltre cinquanta conflitti, vanno riaffermati con forza. "Abbiamo scelto la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo – spiega Giuseppe Tagliavia, segretario generale della Cisl di Ferrara – perché rappresenta principi universali come il diritto alla vita, alla libertà e alla dignità umana. Diritti che non sono affatto scontati e che, anzi, vengono quotidianamente violati in troppe aree del mondo. La nostra staffetta vuole essere uno strumento di sensibilizzazione, un invito a costruire la pace dal basso, attraverso il dialogo, la cooperazione e la solidarietà".

Lungo il cammino, tra domani e il 6 novembre, la Cisl incontrerà cittadini, istituzioni e associazioni locali in una serie di tappe che diventeranno momenti di confronto e condivisione. "Ogni incontro sarà un’occasione per parlare di pace in modo concreto – prosegue Tagliavia – ma anche per rilanciare la raccolta fondi promossa dalla Cisl nazionale a sostegno della Croce Rossa Italiana, destinata ad aiutare le popolazioni colpite dalle guerre, a partire da Gaza".

La staffetta ferrarese si inserisce nel più ampio percorso regionale ideato dalla Cisl Emilia-Romagna, con tre direttrici in partenza da Piacenza, Rimini e Ferrara, che si incontreranno a Bologna. Da lì, il cammino proseguirà fino a San Luca, dove si terranno testimonianze da tutto il mondo – dalla Birmania al Venezuela, dal Mozambico all’Ucraina e al Medio Oriente – con un messaggio speciale del cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme. Per la Cisl, la pace non è solo un ideale, ma una responsabilità collettiva. "La pace – ha ricordato il segretario regionale Filippo Pieri – richiede volontà e coerenza. Ogni conflitto può trovare una via di composizione se al centro si mettono la dignità della persona, la libertà e il riconoscimento reciproco tra i popoli".